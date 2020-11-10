В Нижегородской области дооснастят оборудованием лаборатории медучреждений

В лаборатории нижегородских медучреждений докупят оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. На эти цели из федерального бюджета будет выделена сумма свыше 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соответствующее решение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, выделенные дополнительные средства в нашем регионе будут направлены на дооснащение медучреждений.

- В результате можно будет увеличить объем проведения тестирования в областном центре СПИД и противотуберкулезном диспансере. Количество исследований возрастет на 2500 в сутки, - отметил глава региона.

В настоящее время исследования на COVID-19 проводятся в 18 учреждениях Нижнего Новгорода и области.

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