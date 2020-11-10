Поздравление губернатора с Днем сотрудников органов внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Нижегородской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

История нижегородской полиции началась в далеком 1733 году. Почти 3 века отделяют нас от времени, когда борьба с преступностью стала уделом настоящих профессионалов. Сложно даже представить, сколько за эти годы было раскрыто различных правонарушений. Менялись подходы, правила, законы. Неизменным оставалось стремление к справедливости и желание установить истину.

Ваша профессия всегда была сопряжена с риском, с необходимостью сочетать интеллект и физическую подготовку. Именно сотрудники органов внутренних дел противостоят злу лицом к лицу, нередко с оружием в руках. И делают это не только в мирной жизни.

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Горьковской области ушли 1500 милиционеров, треть не вернулись обратно. Именно вы защищаете сограждан во время локальных конфликтов. Навеки в историю региона вписаны имена 12-ти Героев Советского Союза и 1-го Героя России, служивших в нашей милиции.

65 нижегородцев сейчас несут службу на Северном Кавказе. Выражаю им благодарность и хочу сказать: мы гордимся вами и ждем дома. Вы выполняете очень важную задачу, обеспечивая единство Родины и безопасность ее граждан.

В этом году именно органы правопорядка играют одну из важнейших ролей в борьбе с коронавирусом. Этот враг с виду не так опасен как матерый преступник, но на деле куда более коварен. Спасибо за вашу работу на благо здоровья каждого человека!

Всем сотрудникам и ветеранам я желаю мира и благополучия. Пусть беда никогда не коснется вас и ваших близких!

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

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