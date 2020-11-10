Срочно: В Автозаводском районе отключат воду из-за крупной аварии

Жителям Автозаводского района рекомендуют запастись водой.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Автозаводском районе отключат водоснабжение с 00 часов до 5 утра 10 ноября. Экстренное сообщение только что распространила администрация Нижнего Новгорода в Инстаграм.
По данным мэрии, причиной отключения стала крупная авария на канализационном коллекторе большого диаметра, произошедшая минувшим вечером в Канавинском районе на улице Зеленодольской.
«Сейчас на месте находятся рабочие и спецтехника, - сообщили в администрации Нижнего Новгорода. - Жителям рекомендуем запастись холодной водой. Нижегородский водоканал приложит все усилия, чтобы завершить работы в максимально сжатые сроки»
Также дополнительно будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой. Ее будут привозить в соответствии с заявками, которые нижегородцы могут оставить по телефону 246-99-99.
Напомним, в январе 2020 года жители Автозаводского района более суток оставались без воды из-за прорыва коллектора, расположенного в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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