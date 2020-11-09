В Дзержинске обучение школьников ОБЖ проходит с помощью VR-технологий

Опыт ресурсного центра планируется распространить на все школы города. Фото: Администрация города Дзержинска

В Дзержинске на базе средней школы № 30 состоялось открытие ресурсного центра по использованию VR-технологий в изучении ОБЖ. Главная цель создания центра – распространение опыта на все школы города. Об этом сообщает администрация города Дзержинска.

Обучение школьников по предмету «Основы безопасности жизни» проходит с помощью 15 различных сценариев, созданных в виртуальной реальности.

- Будущее за новыми технологиями, и мы должны внедрять их в образовании. Дети должны понимать, что IT-технологии – это не только игры и развлечения в мобильных телефонах или на компьютерах, но и полезные виртуальные программы, которые могут дать необходимые навыки и умения, - поделился глава города Дзержинска Иван Носков.

Отметим, что уже в следующем году проект планирует расширяться, специалисты преступят к разработке сценариев по другим предметам. Администрация заинтересована в том, чтобы платформой для апробации новых VR-проектов оставался Дзержинск.

- Здесь есть необходимое оборудование, ресурсный центр, педагоги, уже имеющие опыт внедрения новых технологий в образовании, - отметил глава города.

Напомним, что проект «VR-ОБЖ» реализуется в школе №30 с прошлого года, его разработкой занималась администрация Дзержинска и ООО «Цифровое пространство». В настоящее время опыт Дзержинска уже внедряется ив других регионах страны.

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