Нижегородских поставщиков медизделий отшрафовали за картельный сговор

Четыре нижегородские медицинские организации оштрафовали за участие в картельном сговоре. Теперь они обязаны выплатить сумму в размере свыше 31 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Нижегородского УФАС.
Известно, что наказание в виде административных штрафов организации получили за имитацию конкурентной борьбы в аукционах в сфере поставки медицинских изделий. В том числе, при заключении контрактов некоторые из фигурантов использовали общую инфраструктуру, то есть документы подавались с одного IP-адреса.
Виновными были признаны такие организации, как АО «Юлианна», ООО «Отто Бокк – Нижний Новгород», ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии», а также нижегородский филиал ФГУП «Московское ПроП» Минтруда России.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!