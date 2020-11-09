Нижегородских поставщиков медизделий отшрафовали за картельный сговор

Четыре нижегородские медицинские организации оштрафовали за участие в картельном сговоре. Теперь они обязаны выплатить сумму в размере свыше 31 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Нижегородского УФАС.

Известно, что наказание в виде административных штрафов организации получили за имитацию конкурентной борьбы в аукционах в сфере поставки медицинских изделий. В том числе, при заключении контрактов некоторые из фигурантов использовали общую инфраструктуру, то есть документы подавались с одного IP-адреса.

Виновными были признаны такие организации, как АО «Юлианна», ООО «Отто Бокк – Нижний Новгород», ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии», а также нижегородский филиал ФГУП «Московское ПроП» Минтруда России.

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