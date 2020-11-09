Россети ввели в работу первые в России комплексы релейной защиты на базе отечественных микропроцессоров

Подстанция «Борская» на 220 кВ стала одной из пилотных площадок проекта

В России на энергетических объектах впервые установлены комплексы релейной защиты на базе российского микропроцессора «Эльбрус». Пилотными площадками для их использования стали две подстанции «Россети ФСК ЕЭС» в Нижегородской области. Надежная работа этих объектов крайне важна, ведь от них зависит энергоснабжение населенных пунктов, где живет почти 170 тысяч человек и работают крупные предприятия.

- Использование процессоров «Эльбрус» позволяет комплексам РЗА соответствовать всем требованиям, предъявляемым для присвоения статуса оборудования российского происхождения. Повышается надежность комплексов и их стойкость к информационным атакам, что крайне важно, когда речь идет об оборудовании одной из крупнейших в России и мире энергетической компании, - рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. Именно это предприятие занималось разработкой проекта.

В компании «Россети ФСК ЕЭС» уже отметили, что новая система релейной защиты имеет низкий уровень отказов, защищена от несанкционированного вмешательства в работу энергообъектов и гарантирует отсутствие «закладок», позволяющих негласно снимать информацию. Также система умеет самодиагностироваться.

- Использование аппаратно-программных решений, в основе которых лежит российский микропроцессор «Эльбрус» и одноименная операционная система, позволяет отечественной промышленности сделать ещё один шаг к снижению технологической зависимости от импортных технологий и решить вопросы информационной безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры, - подчеркнул, комментируя эту новость, генеральный директор АО «НИПОМ» Евгений Кислов.