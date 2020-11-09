В сквере на Звездинке высадили 16 взрослых лип

16 взрослых лип высадили в Звездинском сквере в Нижнем Новгороде. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Крупнолистные липы высадили в сквере на Звездинке в Нижнем Новгороде. Взрослые 15-летние деревья высаживают по просьбе местных жителей. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Решение о замене деревьев приняли в ходе общественных обсуждений. К высадке рабочие приступили сегодня, 9 ноября.

- Все насаждения устойчивы к городским условиям и местному климату, – поделился начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района Максим Смертин.

Одна из жительниц ближайших домов отметила, что преображённое общественное пространство стало в разы уютнее и красивее.

- Много места, чтобы присесть, отдохнуть, прибавилось зелени. Да еще и липы начали высаживать. Мы в восторге, – рассказала Людмила Дементьева.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории сквера было высажено 540 кустарников и засеяно 7,5 тысяч квадратных метров газонов.

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