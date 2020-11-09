В Нижнем Новгороде проходят рейды по выявлению несовершеннолетних в ТЦ

В Нижегородской области проходят рейды по фиксации присутствия несовершеннолетних в торговых центрах. За нарушение указа губернатора владельцам ТЦ может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Напомним, что согласно изменениям в указе «О введении режима повышенной готовности» дети до 16 лет могут находиться на территории ТЦ только в сопровождении родителей.

В Нижнем Новгороде крупные торговые центры проверяет полиция совместно с сотрудниками департамента региональной безопасности. Так, в случае обнаружения нарушения они вызывают родителей или представителей ребёнка, составляют административные протоколы и проводят профилактические беседы.

- Если подобные нарушения зафиксируют неоднократно, меры будут приняты к руководству торговых центров, которые допускают на территорию своего объекта несовершеннолетних, - подчеркнул консультант отдела контрольно-надзорной деятельности департамента региональной безопасности Нижегородской области Святослав Романов.

Всего за период с 2 по 8 ноября в регионе было организовано свыше 3 тысяч патрулей. По результатам рейдов составлено 274 протокола, вынесено 15 предупреждений и выписано штрафов на сумму 23 тысячи рублей.

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