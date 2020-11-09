В Нижнем Новгороде возобновили дезинфекцию подъездов

В Нижнем Новгороде возобновили работу по дезинфекции подъездов жилых домов
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Домоуправляющие копмании Нижнего Новгорода возобновили уборку подъездов жилых домов с применением дезинфицирующих средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Масштабную обработку провели в многоквартирных домах, расположенных на улице Сурикова в Приокском районе. При этом особое внимание уделяется обработке панели домофона, дверным ручкам, перилам, выключателям, почтовым ящикам и лифтам, - в общем, всему, чего чаще касаются жители.
- Мероприятия по дезинфекции при помощи парогенератора выполняются специальным составом, а уборщицы проводят влажную уборку хлоросодержащими растворами, – поделилась исполнительный директор домоуправляющей компании Приокского района Ольга Прокофьева.
Мероприятия по дезинфекции необходимы в условиях повышения заболеваемости коронавирусной инфекции.
- У нас уже не первый раз обрабатывают подъезд. В очередной раз меня предупредили, что снова начнутся работы. Это хорошо в нынешних условиях. Я сама стараюсь соблюдать меры предосторожности, если гуляю в общественных местах и другим тоже постоянно говорю не пренебрегать этим, – рассказала жительница дома №12 по улице Сурикова Тамара Мамонов
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