В Нижнем Новгороде возобновили дезинфекцию подъездов

В Нижнем Новгороде возобновили работу по дезинфекции подъездов жилых домов Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Домоуправляющие копмании Нижнего Новгорода возобновили уборку подъездов жилых домов с применением дезинфицирующих средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Масштабную обработку провели в многоквартирных домах, расположенных на улице Сурикова в Приокском районе. При этом особое внимание уделяется обработке панели домофона, дверным ручкам, перилам, выключателям, почтовым ящикам и лифтам, - в общем, всему, чего чаще касаются жители.

- Мероприятия по дезинфекции при помощи парогенератора выполняются специальным составом, а уборщицы проводят влажную уборку хлоросодержащими растворами, – поделилась исполнительный директор домоуправляющей компании Приокского района Ольга Прокофьева.

Мероприятия по дезинфекции необходимы в условиях повышения заболеваемости коронавирусной инфекции.

- У нас уже не первый раз обрабатывают подъезд. В очередной раз меня предупредили, что снова начнутся работы. Это хорошо в нынешних условиях. Я сама стараюсь соблюдать меры предосторожности, если гуляю в общественных местах и другим тоже постоянно говорю не пренебрегать этим, – рассказала жительница дома №12 по улице Сурикова Тамара Мамонов

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