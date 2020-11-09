Ушел из жизни бывший глава Кстовского района Юрий Конюхов

Ушел их жизни бывший глава Кстовского района Юрий Конюхов. Фото: Администрация Кстовского муниципального района

Экс-глава города Кстово Юрий Конюхов скончался в минувшее воскресенье, 8 ноября. Он ушёл из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщает администрация Кстовского муниципального района.

Напомним, что Юрий Павлович родился в 1957 году в селе Ярымово Павловского района, но Кстово всегда называл своей второй малой Родиной. Здесь он учился и начался свою трудовую деятельность.

С 1992 по 2006 годы он работал на руководящих должностях МУП «Тепловые сети», возглавлял департамент ЖКХ в администрации Кстовского района, был директором МУП «Дирекция единого заказчика ЖКХ». В этой сфере Юрий Павлович был настоящим профессионалом, имел звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».

Кроме того, Юрий Павлович был главой администрации города Кстово дважды: с 2006 по 2009 годы, а также с 2012 по 2014 годы.

Неоднократно Конюхов избирался главой Ройкинского поселения.

За долгие годы работы Юрий Конюхов множество раз избирался депутатом Земского собрания Кстовского района и городской Думы города Кстово.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким Юрия Конюхова.

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