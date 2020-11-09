В 28 районах Нижегородской области не нашли новых случаев коронавируса

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 28 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 45 284 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 21 154 зараженных, а остальные 24 130 человек – распределены по районам и городским округам региона.

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных коронавирусом, на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске (4 299 человек) и на Бору (2 133 человека).

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (5 117 человек) и Ленинский (3 388 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (1 592 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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