22 нижегородских школьника стали суперфиналистами в конкурсе «Большая перемена»

Губернатор поздравил юных нижегородцев, участвовавших во всероссийском состязании Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских школьники стали суперфиналистами Всероссийского конкурса «Большая перемена», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, 9 нижегородских одиннадцатиклассников получили по миллиону рублей на оплату обучения и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Тринадцать ребят из девятых и десятых классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.

- Спасибо наставникам, педагогам и родителям, которые направляли ребят и поддерживали на протяжении всех этапов конкурсного отбора, - поздравил нижегородских участников Глеб Никитин.

Финал конкурса проходил в Ялте в международном детском центре «Артек» с 31 октября по 5 ноября. Напомним, что в этом году на участие в конкурс было подано 20 тысяч нижегородских школьников.

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