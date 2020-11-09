Нижегородские студенты-медики помогают в больницах города и области

207 студентов-волонтеров из Нижегородского медицинского колледжа помогают медицинским учреждениям Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Студенты Нижегородского медицинского колледжа работают в больницах города и области. Ребята волонтеры помогают врачам в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Студенты старших курсов работают непосредственно в медицинских учреждениях, а младшие курсы помогают в работе call-центров, доставляют медикаменты больным на дому и консультируют пациентов по вопросам противодействия коронавирусу.

Всего создано 15 отрядов-волонтёров, включающих в себя 207 студентов. Учащиеся пробуют свои силы в клинических больницах №30 и №39 Нижнего Новгорода, в поликлинике №51, в клиническом диагностическом центре, а также в Богородской и Ветлужской центральных районных больницах.

- Главное, что в этот сложный период они помогают людям, - отметил директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!