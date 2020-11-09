Храм в центре Нижнего Новгорода закрылся на карантин. Фото: страница Нижегородского подворья Серафимо-Дивеевского монастыря в "Вконтакте"

Храм Святителей Московских в центре Нижнего Новгорода закрылся на карантин. Церковь расположена на улице Короленко, 14. О закрытии учреждения сообщается на официальной странице Нижегородского подворья Серафимо-Дивеевского монастыря.

«Дорогие прихожане нашего подворья! Вынуждены сообщить вам, что, к сожалению, с 6 ноября богослужений в храме не будет в связи с карантином», - говорится в сообщении.

Также служители храма уточняют, что церковь возобновит свою работу не ранее 21 ноября: как и положено, карантин продлится минимум 14 дней.

«О дате возобновления богослужений будет сообщено дополнительно», - сообщили в церкви.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на карантин по коронавирусной инфекции закрыто двенадцать отделений больниц. Среди них как городские учреждения, так и в области. По данным на 9 ноября, в Нижегородской области от коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее количество зараженных в регионе составляет около 45 тысяч человек.

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