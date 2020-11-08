В 2020 году водоёмы Нижегородской области очищены от 600 км браконьерских сетей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За весенний нерестовый период 2020 года были изъяты 7 755 браконьерских сетей. Их общая протяжённость составляет около 530 километров. Кроме того, ликвидированы также 278 единиц других запрещённых орудий лова. Об этом сообщил комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

По уточнению Госохотнадзора, общая протяжённость изъятых сетей из водоёмов Нижегородского региона равна расстоянию от Нижнего Новгорода до Тамбова.

— При обнаружении сетных орудий лова определить владельцев крайне затруднительно. Предъявлять права на данное имущество не в интересах нарушителей, поскольку за использование запрещённых сетей предусмотрена ответственность согласно 256 статье УК РФ — это штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, — пояснили специалисты по охране объектов животного мира.

Кроме того, Госохотнадзор уточнил, что Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск комитета. Согласно нему изъятые незаконные орудия лова признаны бесхозяйными. Таким образом ведомство получило право на их уничтожение.

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