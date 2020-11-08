Глеб Никитин и ректор РАНХиГС обсудили подготовку компетентных управленцев в регионе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава Нижегородского региона Глеб Никитин провёл рабочую встречу с ректором РАНХиГС Владимиром Мау. Вместе они побывали в Корпоративном университете правительства Нижегородской области и обсудили его будущее развитие. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

— РАНХиГС обладает уникальным опытом и компетенциями в сфере развития человеческого потенциала, формирования высокоэффективных команд. Поэтому для правительства Нижегородской области взаимодействие с академией является важнейшим направлением. Меня радует, что наше сотрудничество носит комплексный характер. Одной из первых успешных совместных инициатив является программа отбора, оценки и подготовки высокоэффективных управленцев в рамках проекта «Команда правительства» Нижегородской области. Каждый из 15 тысяч участников проекта, заполняя анкету на портале, оценивается с помощью методологии РАНХиГС, которая является основой данной программы, — рассказал Глеб Никитин.

А также добавил, что в текущем году была собрана и обучена команда тренеров из Корпоративного университета и Нижегородского филиала РАНХиГС. Теперь они подготовленные специалисты и способны обучать новые управленческие команды. А это позволит в 2021 году многократно приумножить обучение сотрудников всех органов власти в регионе. Такой опыт будет востребован как муниципалитетами Нижегородского региона, так и негосударственными организациями. Основная задача КУПНО – повышение компетентности госслужащих, отчего напрямую зависит качество жизни в регионе.