Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Умара Идрисова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким первого руководителя духовного управления мусульман Нижегородской области Умара Идрисова. Напомним, он скончался в ночь на 8 ноября на 67-м году жизни.

- Вклад Умара Идрисова в развитие межнациональной дружбы народов нашего региона сложно переоценить, - отметил Глеб Никитин. - Он вложил много сил в работу по строительству и реконструкции мусульманских святынь в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. В любой ситуации он находил мудрое и взвешенное решение. При этом умел донести свои мысли до сердца каждого человека.

По словам Глеба Никитина, Умар Идрисов запомнится в жизни региона как один из самых ярких духовных лидеров.

- Он был очень образованным человеком, помогал другим найти свой путь к знанию и проводил серьезную просветительскую работу, - отметил губернатор Нижегородской области. - Подобный подход к вере является залогом мирного и гармоничного развития общества в целом.

Напомним, что родился Умар Идрисов в городе Горький 1 января 1954 года. Первым руководителем Духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области он стал в 1993 году, а с 2014 возглавлял местную религиозную организацию мусульман.