14 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса

По данным на 8 ноября, за минувшие сутки в Нижегородском регионе ещё 14 человек не справились с болезнью. Общее число жертв коронавируса по области приближается к отметке в 900 человек — сейчас их 883. К сожалению, суточные показатели летальных исходов держатся стабильно.

Напомним, ранее мы сообщали, что на днях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым подростки (а именно лица, не достигшие 16 лет) могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых.

Помимо этого, обязательная самоизоляция для лиц старше 65 продлена до 6 декабря.

А также такси Нижегородской области теперь будут оснащаться мобильными рециркуляторами воздуха. Этим займутся местные предприятия. В настоящее время в регионе шесть таких предприятий, рециркуляторы которых используются по всей стране.