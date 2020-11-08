Ветлужское судно-беляна может стать музейным экспонатом Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Уникально старинное судно-беляну планируется сделать музейным экспонатом. Она была найдена на реке Ветлуга в Нижегородской области. Информацией об этом поделился губернатор региона Глеб Никитин.

– Принято решение о продолжении исследований беляны с целью дальнейшей музеефикации этого уникального памятника нижегородского деревянного судостроения. Объект был найден случайно туристами во время сплава по Ветлуге в 2015 году. По анализу почвы, возраст беляны – около 350 лет. На данный момент это единственное дошедшее до наших дней судно такого типа, – пояснил глава региона.

– В дальнейшем предполагается переместить уцелевший после пожара корпус подводной части судна в Нижний Новгород для проведения реставрационных работ. Мы также рассматриваем возможность создания отдельного музейного комплекса для экспонирования беляны и других памятников народного судостроения, – добавил директора Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

Работы по изучению беляны под его руководством продолжаются. Её корпус в длину равен 80 метрам, в ширину – 20 метрам и в высоту – более полутора метров.