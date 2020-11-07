Более 4,5 тонны минералов для животных выложили в Нижегородской области с начала года

Около 2,5 тысячи солонцев для лося и 8,5 тысячи — для зайца обустроили в общедоступных охотничьих угодьях Нижегородского региона. Это более 4,5 тонны минералов для подкормки животных. Информацией поделился комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

— Минеральная подкормка очень важна для обмена веществ у животных, — пояснили в ведомстве.

Вместе с тем специалисты по охране объектов животного мира уточнили, что биотехнические мероприятия в области проходят регулярно. Помимо солонцев для лосей и зайцев, подкормочные площадки создаются для кабанов, а галечники и порхалища — для тетеревиных птиц. Этим занимаются специалисты Госохотнадзора, охотники и охотпользователи.

А также Госохотнадзор уточнил, что ради вовлечения охотников в сохранение охотничьих ресурсов в Нижегородском регионе разработали и утвердили план проведения биотехнических мероприятий. Они направлены на улучшение условий обитания охотничьих животных в общедоступных охотничьих угодьях.

— 70% разрешений на охоту в общедоступных охотничьих угодьях ежегодно разыгрывается среди охотников, которые участвовали в проведении биотехнических мероприятий в течение года, — подчеркнули в Госохотнадзоре.

Охрана нижегородской фауны от нелегальной добычи — это неотъемлемая часть работы, для которой применяется принцип антибраконьерских групп. В результате чего в регионе уже увеличилась численность лося, медведя и косули.