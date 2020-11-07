Электролом будет бесплатно утилизироваться в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Теперь все детские сады, школы, больницы, библиотеки, органы власти, ЗАГСы и другие организации Нижегородской области смогут бесплатное сдавать всё списанное электооборудование на переработку. Это будет происходить потому что регион присоединился к федеральной экологической программе «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона.

Соглашение подписало министерство экологии и природных ресурсов, министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области и организатор программы – Фондом рационального природопользования.

– Переработка позволит не только предотвратить попадание на полигоны вредных химических соединений, но и вернуть полезные компоненты во вторичный оборот. Цель программы – не только снижение экологического вреда, но и экопросвещение, популяризация раздельного сбора опасных отходов. Чем больше информации наши жители будут узнавать об этом, тем активнее будут применять свои знания на практике. Кроме того, такие программы помогают в реализации национального проекта «Экология», а именно – сократить количество отходов, отправляемых на захоронение, – пояснил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Нижегородская область стала девятым по счёту регионом России, присоединившимся к реализации программы. Вид, габариты и год выпуска электролома не имеют значения – любой подобный объект принимается на бесплатную переработку.

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