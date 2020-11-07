В Нижнем Новгороде обрушился балкон шестого этажа

Сегодня утром, 7 ноября, в Нижнем Новгороде обрушился балкон по адресу улица Семашко, дом 2. Конструкция находилась на шестом этаже здания. Информацией поделилось Главное Управление МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, обрушение балкона произошло по причине коррозии металлических швеллеров. Известно, что пострадавших нет. Дом, балкон которого обвалился, находится под управлением Домоуправляющей компании Нижегородского района города.

Кроме того, о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях, в группе "Типичный Нижний Новгород" ВКонтакте. По их словам, балкон приземлился на аналогичную конструкцию, которая оказалась больше по площади. Жители утверждают, что последние шесть лет балкон был в аварийном состоянии. Местные обращались с этой проблемой в ДУК. Но на их заявки не последовало никакой реакции.

ДУК Нижегородского района пояснил случившееся таким образом, что обращения жителей касались не этого балкона, а других мелких элементов декора здания, которые тоже разрушались. Обрушение балкона списывают на приличный возраст здания. На следующий год обещано восстановление.

Последствия обрушения конструкции сейчас устраняются подрядной организацией. Специалисты проверяют нижний балкон, на который обрушился другой с шестого этажа, и устанавливают, можно ли продолжать его эксплуатацию.