Роспотребнадзор: Вредных веществ в воздухе Нижнего Новгорода не обнаружено Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Специалисты регионального Роспотребнадзора и сотрудники передвижной радиометрической лаборатории МЧС России взяли пробы воздуха в Нижнем Новгороде, в Канавинском районе города, на наличие примесей. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Нижегородской области.

Результаты лабораторных исследований показали, что во взятых пробах воздуха вредных веществ не обнаружено. Причина произошедшего по-прежнему устанавливается.

К слову, по линии связи "112" поступило в общей сложности 130 обращений жителей Канавина.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня утром, около 10 утра, стали поступать сообщения о неприятном запахе от жителей микрорайона "Мещерское озеро" Канавинского района Нижнего Новгорода. Службы экстренного реагирования сразу же выехали на место. Были привлечены такие лаборатории, как УГМС и Роспотребнадзор. Кроме того, по личному поручению Глеба Никитина на место выехал его заместитель Дмитрий Краснов.

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