Из-за ситуации с запахом газа на место происшествия выехал Дмитрий Краснов Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На настоящий момент правительство Нижегородского региона совместно с Управлением МЧС России по Нижегородской области проводит совместную проверку в Канавинском районе, где жители пожаловались на едкий запах газа в воздухе. Об этом сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области.

Как только обращения жителей стали поступать, на место выехал замегубернатора региона Дмитрий Краснов по личному поручению Глеба Никитина. На месте происшествия уже работала оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС совместно со специалистами лабораторий Управления Роспотребнадзора и ФГУП «Верхне-Волжская УГМС». По полученным предварительным данным, превышения ПДК опасных веществ в воздухе нет.

Напомним, сегодня около 10 утра из Канавинского района Нижнего Новгорода стали поступать жалобы жителей на запах газа на улице и в помещениях. Жители Канавина обращались по единому номеру вызова экстренных служб 112.