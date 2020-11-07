Яблоки, вермишель и капуста подешевели в Нижегородской области

В Нижегородской области снизились цены на яблоки, вермишель и капусту. А кроме того, подешевели баранина, свинина и рис. Об этом сообщило министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По статистическим данным, с 26 октября по 2 ноября этого года в Нижегородском регионе средняя цена на капусту упала на 5,2% (с 16,9 до 15,9 рубля за килограмм), средняя цена на яблоки – на 2,7% (с 93,9 до 91,4 рубля за килограмм), а вермишель подешевела на 2,8% (с 72,6 до 70,5 рубля за килограмм).

Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил роль нижегородского УФАС в контроле за уровнем цен в регионе на товары первой необходимости. Глава региона подчеркнул, что цена на подобные товары обязана оставаться адекватной и указал на необходимость усиления контроля за этим. По его словам, "необоснованное завышение цен недопустимо".