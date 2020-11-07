Художественная выставка открылась в Дзержинске. ФОТО: Администрация Дзержинска Нижегородской области

5 ноября в дзержинском Дворце культуры химиков открылась выставка «Нижний Новгород и Дзержинск в мире живописи». Она составлена из работ дзержинских и нижегородских авторов. Информацией об этом поделилась городская администрация Дзержинска.

Хоть представленные на выставке работы и выполнены в разных техниках, кое-что их всё же объединяет – полотна отражают настоящее и прошлое Нижнего Новгорода и Дзержинска. Таких там более 50.

– Когда я встречаюсь с представителями творческой интеллигенции, я вижу в них желание созидать, работать, передавать свои знания и опыт молодому поколению, делиться с горожанами творчеством, – отметил глава города Дзержинск Иван Носков. – Эта галерея в Дзержинске – возможность для художников выставить свои работы для широкого круга горожан. Сейчас, в период пандемии, нужно использовать все возможности для демонстрации культурного потенциала. Пандемия закончится, и выставки будут доступны для просмотра «вживую».

Кроме того, глава города вручил авторам благодарственные письма и добавил, что рассматривается возможности организовать бесплатное посещение выставки школьниками с соблюдением всех мер безопасности.

В будущем экспозиция выставки будет пополняться работами художников города химиков. Даже тех, кто живёт за его пределами.