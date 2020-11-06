Фальков и Никитин обсудили развитие Института прикладной физики РАН

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетили Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде. В ходе встречи они обсудили перспективы его развития и ознакомились с работой фемтосекундного лазерного комплекса PEARL. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Институт прикладной физики является одним из крупных академических центров в стране, - напомнил Валерий Фальков. – Он является одним из ведущих по целому ряду направлений современной физики. Нас радует, что в фокусе коллектива университета не только проведение научных исследований и разработок, но и подготовка квалифицированных научных кадров.

Важность этого учреждения отметил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, Институт прикладной физики является одним из базовых научных учреждений.

- Сотрудники института активно участвуют в различных образовательных проектах и помогают школьникам и студентам найти свой путь в науке, - напомнил Глеб Никитин. - Нижегородская область намерена только укреплять свой статус высокотехнологичного региона. Проекты, которые реализовываются здесь, в полной мере способствуют выполнению этой задачи.