Ограда парка «Швейцария» находится в аварийном состоянии

Ограда парка «Швейцария», являющаяся объектом культурного наследия, находится в аварийном состоянии. К такому выводу пришли представители подрядной организации АО «ГК «ЕКС», занимающейся благоустройством парка. Об этом сообщается на странице парка «Швейцария» в инстаграм.

- Сейчас на данной территории продолжается реставрация входных групп парка, - пояснил заместитель начальника управления АО «ГК «ЕКС» Петр Седельников. – Как только были установлена леса, у специалистов появилась возможность обследовать конструкции. Сейчас с поверхности стен снимают штукатурку и частично листовую сталь кровли.

По данным подрядчика, ограда находится в аварийном состоянии. Материалы, используемые еще в 60-х годах прошлого века, уже пришли в негодность. За это время силикатный кирпич разрушился под воздействием влаги и температурных перепадов.

Напомним, после благоустройства парк откроется в августе 2021 года. Это станет подарком нижегородцам к 800-летию Нижнего Новгорода.