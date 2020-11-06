Валерий Фальков и Глеб Никитин посетили Центре инновационного развития ННГУ

В ходе посещения состоялось обсуждение перспектив развития центра Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялась встреча по вопросам перспективы развития центра инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ им. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

С визитом центр посетил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Сотрудники представили посетителям разработки центра, а затем состоялось обсуждение проектов, реализующихся вместе с Российским федеральным ядерным центром.

В частности, обсудили центр математического моделирования и суперкомпьютерных вычислений на базе программно-аппаратного комплекса «Логос».

- Это один из флагманских проектов Нижегородского научно-образовательного центра. «Логос» уже нашел применение на крупных предприятиях страны. Важно проработать возможности его дальнейшего использования, - отметил министр.

Напомним, что 6 ноября министр с губернатором побывали на открытии форума «Университеты 2030: наука – компетенции - молодежь». На панельной дискуссии они обсудили приоритеты развития высшего образования.

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