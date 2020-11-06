В Нижнем Новгороде детский гипермаркет «Акушерство.ру» открывает бесплатную доставку

В Нижнем Новгороде открыт новый пункт самовывоза.

В честь открытия только для жителей Нижнего Новгорода - специальные акции и распродажи!

Промокод на скидку -10%: «Нижний10» - действует при заказе от 2000 руб. на все неакционные товары. Срок действия промокода: 06.11.2020 - 30.11.2020.

Способы получения заказа:

- бесплатная доставка на дом (при оформлении заказа до 15:00 вы получите бесплатную* доставку на следующий день в черте города);

- самовывоз (сможете забрать заказ самостоятельно на фирменном пункте выдачи**, расположенном по адресу: Нижний Новгород, Лесной Городок, 4В.

Время работы пункта выдачи - с 9:00 до 21:00.

Выбрать и заказать детские товары вы можете круглосуточно на сайте nizhnij-novgorod.akusherstvo.ru.

Если возникнут вопросы - обращайтесь в отдел продаж по телефону 7 (831) 200-37-66.

Интернет-гипермаркет «Акушерство.ру» - онлайн-гипермаркет, предлагающий товары для детей и новорожденных. В ассортименте магазина - более 110 тысяч товаров для детей и мам. Интернет-магазин работает с 2003 года.

*Бесплатная доставка до дома осуществляется при заказе от 2000 рублей.

**Бесплатная доставка до пунктов выдачи, независимо от суммы заказа. При оформлении заказа до 15:00 товар можно получить на следующий день доставкой на дом или забрать на пункте выдачи.

Информация о продавце: ООО «Энфант», ИНН 7723384030, Юридический адрес: 109428, г. Москва, проезд Институтский 1-й, д. 3, стр. 5, помещение 2.

Информация предоставлена пресс-службой «Акушерство.ру»