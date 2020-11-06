Нижегородка заняла 2-е место на чемпионате России по боксу

Нижегородка завоевала серебряную медаль на чемпионате России по боксу среди женщин. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в соревновании приняли участие спортсмены из 49 регионов страны, а само мероприятие проходило в Ульяновске в период с 24 октября по 1 ноября 2020 года.

На чемпионате отличилась жительница Кстова Евгения Молочкова, занявшая второе место. В полуфинале девушка победила спортсменку Марию Шимареву, которая является победителем молодежного первенства Европы.

Отметим, что согласно высоким результатам, показанным на чемпионате, нижегородка войдет в состав российской сборной.

Напомним, что ранее нижегородские пловцы привезли три медали с чемпионата России по плаванию. Две золотые медали завоевал Олег Костин, в дисциплинах 50 метров и 100 метров баттерфляем.

Кроме того, 15-летняя нижегородка Елена Богомолова завоевала бронзу на дистанции 50 метров брассом.

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