Свыше 30 тысяч человек получили допообразование в нижегородских вузах

Губернатор принял участие в дискуссии «Как университеты могут участвовать в переобучении населения». Фото: Александр Воложанин
Губернатор принял участие в дискуссии «Как университеты могут участвовать в переобучении населения». Мероприятие проходило на состоявшемся в Нижнем Новгороде состоялось форуме «Университеты 2030: наука – компетенции - молодежь». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В настоящее время большое значение приобретает тема непрерывного образования и одной из целей вузов должна быть организация непрерывного образования – получения новых навыков и повышения квалификации взрослыми людьми.
- Я убежден, что российские вузы должны способствовать решению задач, которые стоят перед страной, перед рынком труда, - выступил в дискуссии министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. - Их задача – найти наиболее эффективные инструменты.
Сейчас в условиях мировой пандемии идет сильный рост на узконаправленные компетенции и профессии. В частности, на рынке труда требуются профессионалы в цифровой области.
- Принципы, которые заложены в концепт «образование - на протяжении всей жизни», в текущий период экономики приобретают особо значимую роль. Программы ДПО – самый гибкий образовательный инструмент, реагирующий на запросы рынка и государства, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, на сегодняшний день свыше 30 тысяч человек получили дополнительное образование по программам нацпроекта в нижегородских вузах. В частности, было отмечены результаты реализации проекта «Новые возможности для каждого».
- Проект ещё раз подтвердил, что одного образования на всю жизнь сегодня мало. Требуется постоянное обновление знаний, зачастую - и получение новых профессий, - поделился Глеб Никитин.
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