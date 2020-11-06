ГИБДД предупредило нижегородских водителей о гололедице с 9 ноября

Госавтоинспекция предупредили нижегородских водителей о гололеде на дорогах с 9 ноября. Соответствующее предупреждение распространила сегодня пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- На дорогах возможно осложнение обстановки в связи с дождем и последующим понижением температуры, - предупредили в ведомстве. - Это может спровоцировать образование наледи на проезжей части. Прежде всего, гололед может возникнуть на мостах и в низинах. Такие погодные условия значительно осложняют управление транспортным средств и повышает риск аварии.

В частности, тормозной путь зимой увеличивается в три раза при движении по обледенелой дороге. Поэтому не стоит надеяться только на противоскользящие материалы.

- Мы призываем нижегородских водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными в сложившихся погодных условиях, - призвали в ведомстве. - Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Ни в коем случае нельзя выезжать на дорогу на «летней резине».