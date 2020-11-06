Суд по делу экс-главы Канавинского района Михаила Шарова назначили на 10 ноября

В суд Канавинского районного суда поступило уголовное дело в отношении экс-главы Канавинского района Михаила Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова. Рассмотрение этого дела назначили на 10 ноября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

- По версии следствия, в 2019 году чиновники неоднократно получали взятки от предпринимателей в размере от 50 до 500 тысяч рублей, - говорится в сообщении. – В общей сложности, было зафиксировано шесть эпизодов. Взятки они получали за незаконные бездействия в связи с нарушением установленного порядка торговли на территории Канавинского района.

Оба обвиняемых признали вину в совершении этих преступлений. С каждым из них заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Рассмотрение этого дела состоится 10 ноября 2020 года.

Напомним, Михаил Шаров руководил Канавинским районом с 2018 года. Родился в 1976 году. Имеет два высших образования: закончил Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» и Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

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