В 29 муниципалитетах Нижегородской области не найдено новых случаев COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.

По полученной информации на 6 ноября 2020 года, общее число заболевших в регионе достигло 44 010 нижегородцев, из них 20 792 проживают в Нижнем Новгороде, 23 218 – в районах и городских округах области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 160) и на Бору (2 005). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 930 человек, и 1 078 жителей Богородского района.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Бутурлинском районе (39 человек) и Большемурашкинском районе (31 человек).

Количество зараженных по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 5 010

Ленинский – 3 319

Советский – 2 672

Канавинский – 2 413

Московский – 2 169

Сормовский – 2 067

Нижегородский – 1 592

Приокский – 1 550

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