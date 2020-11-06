В 29 муниципалитетах Нижегородской области не найдено новых случаев COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.
По полученной информации на 6 ноября 2020 года, общее число заболевших в регионе достигло 44 010 нижегородцев, из них 20 792 проживают в Нижнем Новгороде, 23 218 – в районах и городских округах области.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 160) и на Бору (2 005). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 930 человек, и 1 078 жителей Богородского района.
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Бутурлинском районе (39 человек) и Большемурашкинском районе (31 человек).
Количество зараженных по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 5 010
Ленинский – 3 319
Советский – 2 672
Канавинский – 2 413
Московский – 2 169
Сормовский – 2 067
Нижегородский – 1 592
Приокский – 1 550
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