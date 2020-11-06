Двенадцать отделений нижегородских больниц закрыто на карантин по COVID

Двенадцать отделений закрыто на карантин в больницах Нижегородской области по состоянию на 5 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

В частности, из-за коронавирусной инфекции были закрыты:

терапевтическое отделение Кстовской ЦРБ;

инфекционное отделение Сокольской ЦРБ;

терапевтическое отделение Балахнинской ЦРБ;

хирургическое отделение Спасской ЦРБ;

отделение рентгенохирургических методов и лечения ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»;

Второе отделение ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер» Автозаводский филиал;

Первое и второе мужские отделения ГБУЗ НО «Областная психоневрологическая больница№ 2»;

женское отделение ГБУЗ НО « Дзержинский психоневрологический диспансер»;

первое мужское психиатрическое отделение ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3»;

терапевтическое отделение и ПСО в ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им.А.М.Самарина»;

Первое терапевтическое отделение ГБУЗ НО «Киселихинский областной терапевтический госпиталь ветеранов войн».

«Обычно карантин длится 14 дней, при появлении новых случаев заражения он продлевается по предписанию Роспотребнадзора. – рассказали в минздраве. - Плановое лечение при этом никто не отменял».

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