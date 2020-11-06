Двенадцать отделений нижегородских больниц закрыто на карантин по COVID

Двенадцать отделений закрыто на карантин в больницах Нижегородской области по состоянию на 5 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
В частности, из-за коронавирусной инфекции были закрыты:
терапевтическое отделение Кстовской ЦРБ;
инфекционное отделение Сокольской ЦРБ;
терапевтическое отделение Балахнинской ЦРБ;
хирургическое отделение Спасской ЦРБ;
отделение рентгенохирургических методов и лечения ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»;
Второе отделение ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер» Автозаводский филиал;
Первое и второе мужские отделения ГБУЗ НО «Областная психоневрологическая больница№ 2»;
женское отделение ГБУЗ НО « Дзержинский психоневрологический диспансер»;
первое мужское психиатрическое отделение ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3»;
терапевтическое отделение и ПСО в ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им.А.М.Самарина»;
Первое терапевтическое отделение ГБУЗ НО «Киселихинский областной терапевтический госпиталь ветеранов войн».
«Обычно карантин длится 14 дней, при появлении новых случаев заражения он продлевается по предписанию Роспотребнадзора. – рассказали в минздраве. - Плановое лечение при этом никто не отменял».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!