17 единиц спецтехники закупят для дорожных служб Нижнего Новгорода

Зимняя спецтехника, предназначенная для уборки дорог, в Нижнем Новгороде готова на 88%. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко.

- На сегодняшний день из 453 машин к зимнему обслуживанию готовы 399, - пояснил Александр Герасименко. – Остальные задействованы в уборке дорог и в ближайшее время будут перепрофилированы.

Кроме того, в скором времени парк спецтехники для содержания дорожной сети планируется обновить. Для этого планируется закупить 17 единиц спецтехники для муниципальных дорожных служб.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородские дорожные службы отчитались о своей готовности к зиме. Сейчас продолжается запас противогололедных материалов. В полном объеме они должны быть готовы к 30 ноября. В этом году обслуживанием региональных дорог этой зимой будут заниматься 39 подрядных организаций.