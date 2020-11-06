Нижегородские дорожные службы отчитались о готовности к зиме

Дорожные службы Нижегородской области отчитались о готовности к зиме. Об этом стало известно на заседании комиссии по безопасности дорожного движения под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

- На данный момент к зиме заготовлено свыше 49 тысяч тонн технической соли, свыше 362 тысяч тонн пескосоляной смеси, - рассказал директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин. – В полном объеме противогололедные материалы будут готовы к 30 ноября.

Как сообщается, обслуживанием региональных дорог этой зимой будут заниматься 39 подрядных организаций.

- Работа по подготовке противогололедных материалов в регионе организована хорошо,- признал Сергей Морозов. – Теперь важно соблюсти условия их хранения. Я уже дал поручение Главному управлению автомобильных дорог провести соответствующие проверки во всех муниципалитетах. Также в преддверии зимы необходимо проверить места складирования снега. Схемы их расположения должны быть утверждены и соответствовать экологическим нормам.