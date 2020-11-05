В Арзамасе заложили фундамент физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа

5 ноября 2020 года на объекте побывал министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Арзамасе завершилось строительство первой очереди физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография». На эти цели выделено примерно 39 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время на объекте выложили только фундамент, но уже в следующем году там установят коробку - в зимнее время её будут заливать под каток, а летом она послужит как футбольное поле. Также на территории появится трибуна, беговые дорожки, а также уличные и воркаут-тренажеры.

- Строя современные спортивные комплексы, мы благодаря этому повышаем конкурентоспособность наших действующих и будущих чемпионов. Немаловажно, что здесь могут заниматься не только профессионалы, но и обычные жители района, - подчеркнул министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

Завершить работы над объектом планируется до конца второго квартала 2021 года.

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