Работы на площади Маркина и территории у канатной дороги завершатся к 25 ноября. Фото: Пресс-служба Городской Думы Нижнего Новгорода

Ход работ над благоустройством площади Маркина, сквера Свердлова и территории у канатной дорог проверил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба региональной гордумы.

Работы над общественными пространствами ведутся к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Сейчас на всех трёх объектах укладывают пешеходные дорожки, занимаются высадкой деревьев и кустарников.

В частности, на территории сквера Свердлова занимаются монтажом опор освещения и навеса для ожидания трамвая. На площади Маркина расширили пешеходную зону, сейчас там ведутся работы по укладке рулонного газона и реконструкции фонтана.

- На площади Маркина процент выполнения работ наиболее существенный, - отметил Олег Лавричев. - Подрядчик не сомневается в том, что работы будут выполнены в срок – до 15 ноября.

Как отметил председатель, рабочих и техники на преображаемых территориях хватает, к тому же, все проектные решения согласованы.

Единственное, работы по благоустройству объектов на Большой Покровской и площади Сенной отстают от сроков. И для подрядчика сейчас крайне важно не только успеть сдать объекты в срок, но и выполнить свою работу максимально качественно.

Так, уже 15 ноября на всех объектах состоится предварительная приемка работ.

- К 25 ноября все работы, мы надеемся, будут полностью завершены, и объекты будут готовы к сдаче, - подытожил в завершении объезда территорий Олег Лавричев.

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