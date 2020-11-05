По программе местных инициатив в Княгинино открылся сквер им. Люкина

Стоимость всего проекта составила около 5 млн рублей, из которых 2,9 млн - средства областного бюджета. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В посёлке Княгинино Нижегородской области состоялось торжественное открытие благоустроенного сквера имени Александра Люкина. Работы на территории проводились по программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На преображенной территории обустроили места для отдыха, установили лавочки и урны, современное светодиодное освещение, а также уложили брусчаткой пешеходные дорожки.

Кроме того, в сквере появилась смотровая площадка над озером, открытый читальный зал и беседка. Но всеобщее внимание на открытии привлёк установленный бюст Александра Люкина и стелы в виде острия пера со стихами. На эти цели было выделено пять миллионов рублей из бюджета области, города, спонсора и жителей.

По словам главы района, перед благоустройством был устроен конкурс проектов, по которому в дальнейшем преображали общественное пространство.

- Лучшим был признан проект преподавателя нашего вуза Максима Кирилова, который в итоге и взяли за основу, - рассказал глава местного самоуправления Княгининского района Дмитрий Тараканов.

Отметим, что концепция благоустройства прорабатывалась с местными жителями, все их предложения и замечания постарались учесть в ходе работ.

- Очень важно, что в Княгинине помнят о своем земляке, ведь новый сквер имени Александра Люкина открыт по решению жителей, - поделился впечатлениями депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский. - Здесь мне очень понравились стенды со стихами поэта и импровизированная уличная библиотека, где можно обменяться книгами. Все это выглядит трогательно и при этом современно.

Программа поддержки местных инициатив успешно работает в регионе не первый год. Всего за период с 2013-го по 2020 год успешно реализовано порядка 2800 программ.

Напомним, суть проекта программы поддержки местных инициатив заключается в поддержке на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при непосредственном участии и софинансировании со стороны жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!