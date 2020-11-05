В Нижнем Новгороде представили первую в России экологическую настолку

Первую в России настольную экологическую деловую игру «Как управлять отходами» презентовали в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде провели презентацию первой в России настольной экологической деловой игры «Как управлять отходами». Игра способствует экологическому воспитанию и повышению грамотности населения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- В формате игры детям всегда легче усваивать любую информацию, даже такую специфическую, как обращение с отходами. Сейчас в стране настольных игр с подобной тематикой нет. Мы рады, что в Нижегородской области появился такой формат обучения обращению с отходами, - поделился министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Как рассказал разработчик игры Денис Вотинцев, игра рассчитана на не менее 2-4-х игроков и предназначена для школьников 5-7 классов. В дальнейшем игра будет дорабатываться и усложняться, а соответственно и становится интереснее. Также планируется создание онлайн-версия игры.

- Вопрос утилизации отходов не такой простой, он намного глубже и интереснее, чем все привыкли думать, и наша задача - рассказать об этом в игровой форме, а также привить азы экологической культуры уже с детства, - отметил Денис Вотинцев.

К слову, игру «Как управлять отходами» планируется распространить по школам, вузам и библиотекам для экологического просвещения как можно большего количества человек.

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