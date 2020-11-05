Юрий Шалабаев присоединился к уборке набережной Оки

Субботник стал поводом обсудить нереализованный потенциал набережной левого берега Оки. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде состоялся субботник по очистке набережной Оки в Канавинском районе. К акции присоединился глава города Юрий Шалабаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Территорию от скопившегося мусора также убирали волонтеры, сотрудники Росгвардии и горьковского завода аппаратуры и связи имени А.С. Попова.

Проведение субботника поспособствовало сделать набережную левого берега Оки рядом с улицей Интернациональной чище и комфортнее. Кроме того, уборка позволила оценить дальнейший потенциал развития территории.

По словам мэра Нижнего Новгорода, к 800-летнему юбилею города реализуются проекты по продлению набережных и их благоустройства.

- Речной фасад Нижнего Новгорода – это достояние, которое нужно развивать, - поделился Юрий Шалабаев. - В том числе, обратим внимание на эту территорию и посмотрим в дальнейшем, как она может развиваться, чтобы у нижегородцев появилось ещё одно место для проведения разнообразного досуга.

Отметим, что субботники в Канавинском районе проводятся регулярно. В частности, в 2020 году было убрано около 4 тысяч кубометров мусора, а также ликвидировано свыше 1 тысячи кубометров несанкционированных мусорных свалок.

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