В микрорайоне Северный Автозаводского района появится эстрада и вело-беговая дорожка

Эстрада, вело-беговая дорожка, игровые площадки появятся в микрорайоне Северный Автозаводского района. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Автозаводцам представили концепцию дальнейшего развития территории Культбазы в микрорайоне Северный. В следующем году территорию собираются благоустроить в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Представители МБУ «Нижегородгражданпроект» провели встречу с местными жителями и представили проект, созданный по их предложениям и замечаниям. Так, на территории Культбазы появится эстрада для проведения мероприятий, игровые и спортивные площадки. Кроме того, обустроят вело-беговую дорожку, которую зимой можно будет использовать для занятий лыжными видами спорта.

- Предстоящее благоустройство – это долгожданное событие для всех нас. 25 лет работаю в ТОС, и все 25 лет люди просят благоустроить территорию Культбазы, - поделилась председателя совета территориального общественного самоуправления № 7 Вера Белякова.

Активные жители Автозаводского района концепцию будущего благоустройства одобрили и отметили, что будут строго наблюдать за ходом работ на преображаемом общественном пространстве.

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