Автопарк Нижнего Новгорода получил 51 новый «ЛиАЗ»

Автопарк Нижнего Новгорода пополнился 51 новым ЛиАЗом на газомоторном топливе. Все они были приобретены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В торжественной церемонии передачи, проходившей на территории Нижегородской ярмарки, приняли участие министр транспорта России Евгений Дитрих и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» мы начали обновлять общественный транспорт в российских городах, - пояснил Евгений Дитрих. – В общей сложности, были поданы заявки из 54 регионов страны. И вот 51 автобус сегодня пришел в Нижний Новгород.

Все поступившие в регион транспортные средства относятся к низкопольным автобусам большого класса. Все они работают на газомоторном топливе, и представляют собой экологический вид транспорта.