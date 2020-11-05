Ещё 422 нижегородца заразились коронавирусом

По данным на 5 ноября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 422 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 43 579 человек.

Положительная статистика в регионе тоже растет. В частности, 36 506 жителей Нижегородской области с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 уже здоровы. Число выздоровевших за последние два дня, включая праздничный, выписано 528 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,3 миллиона человек. Средний показатель тестирования за неделю составил 409,4 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что сейчас в медицинских организациях региона развернуто 6 742 койки для больных коронавирусом. В частности, более 2,6 тысячи обеспечены кислородом, а 824 - аппаратами ИВЛ.

Кроме того, новой мерой предосторожности в период высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией стало продление режима самоизоляции для пожилых нижегородцев ещё на один месяц.

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