Нижегородские школьники 9 и 11-х классов вернутся к очному обучению

Ученики 9 и 11 классов будут учиться очном режиме с 9 ноября. Соответствующие изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Большая часть комментариев про дистанционное обучение была связана с проблемами выпускников, готовящихся к экзаменам. В связи с этим было принято решение сохранить для учеников 9 и 11 классов возможность учиться в очном формате, - поделился глава региона.

Губернатор также отметил, что решение о возвращении учеников других классов в школу будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним, что с сегодняшнего дня школы Нижегородской области начали работу в смешанном формате. Так, ученики с 1 по 5 классы будут посещать школу и учиться в очном формате, а школьники с 6 по 11 классы продолжат обучение дистанционно с применением электронных технологий.

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