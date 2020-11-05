У Печерского монастыря в Нижнем Новгороде появится еще одна башня

У восстанавливаемой стены Вознесенского Печерского монастыря появится еще одна башня. 5 ноября в 14:00 в Нижнем Новгороде будет заложен первый камень в основание Северной башни. В церемонии примет участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

- Эта работа ведется по проекту нижегородского архитектора Виктора Коваля, - говорится в сообщении. - Реконструкция башни станет одним из этапов восстановления исторической монастырской ограды древней Печерской обители. Все эти работы будут проведены в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, в советское время все сооружения, принадлежащие обители, использовались в качестве жилых помещений. Сама башня и ограда были разобраны на кирпичи. Восстановление южной стены началось только в июле 2019 года. Сейчас эти работы уже завершены. Длина восстановленной южной стены составляет 140 метров.

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