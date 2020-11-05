Свет и воду отключили в трех районах Нижнего Новгорода

В четверг, 5 ноября, в Нижнем Новгороде ожидается отключение воды и света, которые связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Об этом сообщило городское управление ГО ЧС.

Без света с 13:00 до 18:00 придется остаться жителям Автозаводского района — проспекта Октября (№21), переулка Моторный (№1).

В Сормовском районе с 10:00 до 17:00 отключено горячее водоснабжение на проспекте Кораблестроителей (№26/1, 26/2).

Кроме того, в Нижегородском районе без горячей воды до 16:00 остались дома по улице Верхне-Печерская (№ 12, 12/1, 12/2).

О плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения с названиями улиц и номерами домов нижегородцы могут посмотреть на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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