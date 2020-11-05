Свет и воду отключили в трех районах Нижнего Новгорода

В четверг, 5 ноября, в Нижнем Новгороде ожидается отключение воды и света, которые связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Об этом сообщило городское управление ГО ЧС.
Без света с 13:00 до 18:00 придется остаться жителям Автозаводского района — проспекта Октября (№21), переулка Моторный (№1).
В Сормовском районе с 10:00 до 17:00 отключено горячее водоснабжение на проспекте Кораблестроителей (№26/1, 26/2).
Кроме того, в Нижегородском районе без горячей воды до 16:00 остались дома по улице Верхне-Печерская (№ 12, 12/1, 12/2).
О плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения с названиями улиц и номерами домов нижегородцы могут посмотреть на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!