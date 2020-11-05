В Минздраве опровергли всеобщую самоизоляцию в Нижегородской области

В Нижегородской области отмечается высокий рост заболеваемости коронавирусом, люди переживают, что в скором времени всех вновь ожидает принудительная самоизоляция. Ситуацию с полным локдауном прокомментировал заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В интервью ИА NewsNN министр рассказал, что возвращение к тому формату изоляции, который был введен весной, невозможно. Сейчас важны такие требования санитарно-эпидемиологической защиты, как соблюдение масочного режима и дистанцирования, перевод сотрудников на «удалёнку».

- Возможно, эпидтребования станут жестче, но экономического локдауна не будет. Это решение общероссийское. Об этом говорят и на федеральном, и на региональном уровне, - поделился Мелик-Гусейнов.

Кроме того, замгубернатора отметил, что соблюдение индивидуальных мер защиты крайне важно, потому что это не только поможет защититься от коронавируса, но и снизит нагрузку на медицину. Нижегородцы должны осознавать серьёзность угрозы и законопослушно соблюдать требования от санитарных врачей.

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